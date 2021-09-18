Тегеран, , 08:35 — REGNUM 17 сентября Исламская Республика Иран была официально принята в качестве постоянного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 21-м саммите ШОС в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрагим Раиси обратился к другим главам государств и делегаций, присутствовавшим на мероприятии, выразив надежду на то, что Шанхайская организация сотрудничества продолжит свой прогрессивный путь, который за короткое время привел к достижению высокого регионального и международного положения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который также принимает участие в саммите посредством видеоконференции, поздравил Иран с постоянным членством в организации.

21-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся 17 сентября в Душанбе (Таджикистан) с участием глав 12 постоянных государств и стран-наблюдателей.

По данным СМИ Таджикистана, в текущем году на саммите будут рассмотрены итоги 20-летней деятельности ШОС, а также перспективы многостороннего сотрудничества государств-членов организации на будущее.