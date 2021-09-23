Рига, 23 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Выборы в Госдуму, завершившиеся 19 сентября нынешнего года, не стоит переоценивать, так как Россия является президентской страной. Об этом посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил латвийскому гостелевидению LTV.

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По его словам, роль президента РФ Владимира Путина в принятии важнейших государственных решений куда важнее, поэтому в событиях 19 октября большое значение имеет тот факт, что пропрезидентская партия власти «Единая Россия» получила гарантированное конституционное большинство. Это позволит утверждать на законодательном уровне любые инициативы Кремля, как это было и в предыдущие годы.

Риекстиньш отметил, что оценивать нужно весь цикл подготовки к выборам, а не только последние пару дней. По его оценке, цикл выборов в ГосДуму был примечателен тем, что «власть заглушила оппозицию и снизила возможности для честной конкуренции».

Посол Латвии убежден, что сами выборы якобы не соответствовали международным стандартам.