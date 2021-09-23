Киев, 23 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине продолжит следить за ситуацией с применением санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ. Об этом, представляя 32-й периодический доклад о ситуации с правами человека в стране, заявила глава миссии Матильда Богнер.

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Она напомнила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял, а украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее было принято ещё одно решение, которое привело к ограничению доступа к онлайн-СМИ.

«Такие решения не были приняты независимыми органами власти и не обосновывают необходимую пропорциональность этих ограничений», — подчеркнула Богнер.

Подобные меры не соответствует международным стандартам в сфере свободного выражения мнения, добавила глава миссии.

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«УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека] обеспокоено тем, что эти решения не отвечают международным стандартам в плане свободного выражения мнения», — цитирует ТАСС Богнер.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа. Под санкции попали 12 российских компаний, в том числе информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и другие.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро заявила, что блокировка на Украине веб-ресурсов некоторых СМИ, в том числе российских, вызывает беспокойство. Она подчеркнула, что любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.