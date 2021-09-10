Киев, , 17:55 — REGNUM Дела по лишению лицензий телеканалов «Наш» и «Макси-ТВ» открыты окружным административным судом Киева 10 сентября, заявил представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Максим Оноприенко в интервью «Детектор-медиа».

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Отмечается, что заседаний суда не будет, поскольку оба дела будут рассматриваться в упрощённом порядке.

Напомним, два телеканала закрыты из-за «нарушений»: на «Нашем», по версии украинских властей, имело место разжигание национальной розни, а «Макси-ТВ» отказался от проверки, на которой настаивал Национальный совет по вопросам телевидения.

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