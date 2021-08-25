Вена, , 13:22 — REGNUM Блокировка на Украине веб-ресурсов некоторых СМИ, в том числе российских, вызывает беспокойство. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против ряда физических и юридических лиц, что привело к блокировке доступа к таким новостным ресурсам, как «Страна», «Ведомости» и «Московский комсомолец».

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"Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит их плюрализм», — говорится в заявлении, опубликованном 25 августа на сайте ОБСЕ.

По ее словам, любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

Рибейро подчеркнула, что «свобода СМИ зависит от здоровой, динамичной и конкурентной среды».

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«Любые санкции в отношении средств массовой информации должны подвергаться тщательной проверке, сопровождаемой эффективными процедурными гарантиями для предотвращения неоправданного вмешательства», — уверена представитель ОБСЕ,

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа. Под санкции попали 12 российских компаний, в том числе информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и другие.

Ранее Госкомтелерадио Украины обратилось в суд с иском об отзыве лицензии последнего крупного оппозиционного телеканала в стране «НАШ». Регулятору не понравилось, что телеведущие «формально» отреагировали на слова гостя студии, который назвал власть на Украине фашистской, а события в Донбассе — гражданской войной.