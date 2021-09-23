Москва, 23 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Российское правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров. В документе не указаны источники финансирования, говорится в заключении, размещённом 23 сентября в электронной базе Госдумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

В правительстве отметили, что после принятия предлагаемого закона понадобятся дополнительные деньги из федерального бюджета. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Вместе с тем «в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», а это противоречит Бюджетному кодексу РФ. Подобные законопроекты, которые предлагались раньше, правительство также не поддержало.

«С учётом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — говорится в заключении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2022 году. Авторы документа полагают, что отсутствие такой индексации несправедливо.

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