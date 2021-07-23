Москва, , 20:53 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР 26 июля, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уже в ближайший понедельник мы, депутаты фракции ЛДПР, внесём соответствующий законопроект в Государственную думу. А осенью, в рамках бюджетного процесса, в предусмотренном Регламентом приоритетном порядке, наша инициатива будет рассмотрена», — сообщил Нилов в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что с учетом поручения предусмотреть в федеральном бюджете средства на возврат индексации, корректировка законодательства потребуется в любом случае.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нескольким российским министрам поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров, отметил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по части индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако документ до сих пор не представлен.

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