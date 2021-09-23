Москва, 23 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Рубль 22 сентября продолжил укрепляться, заставив доллар протестировать зону 72,50 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

sm-ekb2005 Рубли

«К концу сессии пара отыграла часть потерь, но осталась в минусе. Сегодня, 23 сентября, после некоторых колебаний на старте торгов пара доллар/рубль снова оказалась под давлением, проверяя на прочность вышеуказанную поддержку.

Решение и комментарии Федрезерва США в целом совпали с ожиданиями рынка и не вызвали особого ажиотажа. При этом осторожные нотки в тоне Джерома Пауэлла сделали свое дело — спрос на риск оживился, надавив на доллар.

Благодаря такой расстановке сил российская валюта получила возможность продолжить восстановление от одномесячных минимумов, достигнутых в начале недели. Подъем нефти к максимумам середины июля и продолжающийся в России налоговый период тоже толкают рубль к росту.

Законодатели США предложили ограничить доступ американских инвесторов к вторичному рынку суверенного долга РФ. Однако пока эта инициатива не оказывает ощутимого влияния на отечественные активы, которые укрепляют позиции наряду с зарубежными площадками.

Подтверждение пробоя зоны 72,50 руб. на дневном закрытии откроет дорогу к дальнейшему росту рубля.

Однако данные по деловой активности в США, которые выйдут во второй половине дня, могут внести коррективы в динамику пары, которая способна развернуться в случае выхода сильной статистики», — считает эксперт.

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