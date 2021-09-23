Краснодар, 23 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении полномочий. Ожидается, что заявление будет рассмотрено Краснодарского городской думой около 17:00 23 сентября. Об этом сам Первышов сообщил журналистам на брифинге 23 сентября.

Krd.ru Мэр Краснодара Евгений Первышов

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«Я написал заявление в адрес городской Думы Краснодара о сложении с себя полномочий. Все вы, наверное, уже знаете, что депутаты городской Думы приняли решение сегодня провести заседание Думы в районе 17 часов и рассмотреть этот вопрос», — цитирует мэра пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Первышов победил на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва по одномандатному округу, он баллотировался от «Единой России». По информации администрации Краснодара, после сложения им полномочий обязанности мэра будут возложены на первого заместителя Евгений Наумова. Также будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города.