Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Петербурга VI созыва Надежда Тихонова намерена обратиться в суд, чтобы отменить результаты выборов в Западном округе №212 по выборам в Госдуму, где избран бывший коллега по Заксобранию, единоросс Александр Тетердинко.

Nadezhdatikhonova.ru Надежда Тихонова

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Согласно итоговым данным в системе ГАС «Выборы», Тетердинко получил 40 406 голосов, а Тихонова — 39 197 голосов, разница 1209 голосов.

Справедливороссы считают, что результаты выборов грубо сфальсифицированы, поскольку на участках 212 округа в течение трех дней отмечались различные нарушения, в том числе те, что влекут уголовную ответственность. По их мнению, они исказили результаты волеизъявления граждан.

«За эти трое суток мы набрали очень много материалов с доказательствами фальсификаций. Я буду бороться до конца за отобранные у горожан голоса. То, что творилось на округе №212, невозможно назвать выборами. Это преступный беспредел», — заявила Надежда Тихонова.

Если удастся добиться отмены результатов выборов в суде, справороссы будут добиваться уголовного преследования тех, кто причастен к нарушениям, по статье УК РФ №142.1 — «Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования».