Москва, , 10:54 — REGNUM На следующей неделе в Женеве состоится новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности. Об этом 23 сентября заявил американский посол в РФ Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

«США и Россия начали диалог по различным направлениям — стратегической стабильности, который продолжится на следующей неделе в Женеве, а также по киберсфере», — сказал он.

При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представляет Россию на этих переговорах, рассказал, что их новый раунд может состояться «в последние дни сентября».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что России необходимо вести с США прагматичное взаимодействие и искать области, где таковое возможно.