Москва, , 10:44 — REGNUM России необходимо вести с США прагматичное взаимодействие и искать области, где таковое возможно. Об этом 23 сентября заявил американский посол в РФ Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Нам нужно отдавать отчет о противоречиях между нашими странами. Но также важно искать области для прагматичного взаимодействия. Я думаю, что климатическая повестка — одна из таких сфер. И я полагаю, что российская сторона согласна с этим», — сказал он.

Также Салливан добавил, что, по его мнению, от взаимодействия в этой области могут много выиграть и Россия, и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов провел в Финляндии встречу с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.