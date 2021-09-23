Вашингтон, 23 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Вашингтоне состоялась десятая встреча представителей Государственного департамента США с межведомственной делегацией Марокко высокого уровня. Как заявили в Госдепе Соединённых Штатов, она прошла в рамках продолжающегося более десяти лет диалога о правах человека.

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«Марокко является близким партнером Соединённых Штатов, и мы регулярно участвуем в решении различных вопросов, в том числе […] по таким вопросам, как свобода слова и ассоциаций, реформы уголовного правосудия, права женщин и гендерное равенство», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны в рамках диалога стремятся «определить конкретные, достижимые реформы, над продвижением которых они могут работать сообща».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, начиная с конца мая — начала июня 2020 года, Соединённые Штаты потеряли какое-либо право делать замечания относительно прав человека кому-либо вообще на планете Земля. По мнению дипломата, этого права у США больше нет.