Москва, , 22:42 — REGNUM Ситуацию с соблюдением прав человека в США достаточно жёстко прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова заявила, что начиная с конца мая — начала июня текущего года Соединённые Штаты потеряли какое-либо право делать замечания относительно прав человека кому-либо вообще на планете Земля. По мнению представителя МИД РФ, этого права у США больше нет.

Кроме того, Захарова отметила, что США, возможно, неслучайно вышли из состава Совета по правам человека, предположив, что в Америке могли предвидеть ситуацию.

На высказывание бывшего помощника президента США по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс, заявившей о причастности России к беспорядкам в США, Мария Захарова отметила, что протесты в США — это внутреннее дело страны, но при этом каждую проблему США пытаются преподнести как «мотивированную Россией».

По мнению представителя МИД, подобные заявления не являются случайностью, а, напротив, часть профессиональной информационной кампании, направленной против России, которая началась ещё при Обаме, а сейчас «выходит на новый виток».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Захарова назвала обвинения России в причастности к беспорядкам в США, связанным с убийством полицией чернокожего мужчины в Миннесоте, грязной информационной манипуляцией.

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