Москва, 23 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Первой инициативой избранного в Московскую городскую думу депутата Владимира Рыжкова («Яблоко») станет повышение минимальной московской пенсии до 22−23 тысяч рублей, а также средней московской надбавки до 10 тыс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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Рыжков одержал победу на довыборах в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу №37. В округе №19 победила кандидат от «Единой России», главный врач детской поликлиники Елена Кац.

Рыжков рассказал, что будет «предлагать в бюджете 2022 года поднять минимальную московскую пенсию до 22−23 тысяч рублей, и средний размер московской надбавки должен вырасти с средних 7 до средних 10 тысяч рублей».

«Это необходимо, чтобы компенсировать резкий всплеск стоимости жизни в Москве в последние два пандемийных года. Это будет моя первая инициатива», — цитирует его слова РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас минимальный размер московской пенсии составляет 20 тысяч, но с учётом инфляции и «резким подорожанием» эта сумма недостаточна.