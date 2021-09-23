Москва, , 06:37 — REGNUM В Нью-Йорке 22 сентября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России, США, Великобритании, Франции и Китая, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на которой стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом в 23 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Заседание Совета Безопасности ООН Kremlin.ru

пресс-служба МИД РФ «Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону».

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров «акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права». По его мнению, именно на постоянных членов СБ ООН «возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом».

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и государственный секретарь США в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане.

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