Нью-Йорк, США, , 01:33 — REGNUM Россия не планирует становиться членом НАТО, заявил журналистам 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — сказал министр.

Лавров и Столтенберг принимают участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их встреча проходит в закрытом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Сергей Лавров заявил, что Россия готова разговаривать с НАТО, но этот диалог должен проходить профессионально, а не на «эмоциональных и полуистеричных тонах».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил о готовности России вести диалог с НАТО