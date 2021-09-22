Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Горизбирком Санкт-Петербурга оценил проведённые выборы депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Петербурга положительно и пообещал учесть все недочеты, которые вскрылись за три дня голосования. Об этом 22 сентября сообщила председатель Горизбиркома Наталья Чечина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Наталья Чечина

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По ее словам, с 17 по 19 сентября в Петербурге осуществляли полномочия по проведению выборов депутатов Государственной Думы 2049 участковых избирательных комиссии Санкт-Петербурга, из них 1940 — постоянных, 109 — временных. Также работали шесть участков за рубежом. Ещё 1986 участковых избирательных комиссий проводили выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Из них 46 комиссий — временных.

«Выборы состоялись. Мы считаем, что подготовка и проведение выборов прошли успешно. Безусловно, в любом сложном, напряженном, непростом деле могут быть ошибки, недочеты. Для нас это урок на будущее. Я имею ввиду избирательную систему Санкт-Петербурга. Мы будем учитывать ошибки, будем из исправлять, будем учиться и работать ещё больше и ещё лучше», — подчеркнула Чечина.

Председатель Горизбиркома также отметила, что на 1785 избирательных участках применялись средства видеонаблюдения. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) использованы на 352 избирательных участках. На 1633 участках применялась компьютерная техника для подготовки протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-код).

Приняло участие в думских выборах 37,61% петербургских избирателей. По итогам голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва по одномандатным округам избрано восемь депутатов: шесть выдвинуты партией «Единая Россия» и по одному от партий «Справедливая Россия» и «Партия Роста».

Партию «Единая Россия» поддержали 34,99% избирателей Санкт-Петербурга, КПРФ — 17,90%, «Справедливая Россия» — 10,79%, партию «Новые люди» — 7,54%, ЛДПР — 6,20%, «Яблоко» — 6,87%%, «Партию Роста» — 3,60%.

«Другие партии не смогли получить больше 3% голосов избирателей Санкт-Петербурга», — заметила Наталья Чечина.

По итогам голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва по одномандатным избирательным округам избрано 25 депутатов. Из них 18 — от партии «Единая Россия», по два — от КПРФ, «Справедливой России» и по одному от партий «Новые люди», ЛДПР и в порядке самовыдвижения.

По итогам голосования по единому избирательному округу партию «Единая Россия» поддержали 33,29% избирателей, КПРФ — 17,47%, «Справедливую Россию» — 12,71%, «Новые люди» — 10,05%, «Яблоко» — 9,15%, ЛДПР — 7,90%.

«Другие партии не смогли набрать более 5% голосов избирателей», — сказала глава Горизбиркома.

Что касается обращений, то с 17 по 19 сентября в Горизбирком их поступило 881 по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов. Жалоб, которые были рассмотрены рабочей группы, было 18.

«В целом процесс голосования прошло согласно с действующим законодательством», — подытожила Наталья Чечина.