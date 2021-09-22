Москва, 22 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Целый ряд документов о разведывательно-диверсионной работе сотрудников Управления НКВД по Орловской области в один из самых драматических периодов войны — в сентябре-октябре 1941 года — стал доступен широкой общественности. Докладные записки, разведсводки, сопроводительные записки и справки опубликовал Центр общественных связей ФСБ России на своё сайте.

Fsb.ru Докладная записка

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Отмечается, что одним из ключевых документов, регламентировавших деятельность органов НКВД-НКГБ СССР в первые месяцы войны, стала директива НКГБ СССР № 127/5809 от 22 июня 1941 года о мероприятиях органов безопасности в связи с начавшимися боевыми действиями с Германией. В свою очередь директива НКГБ СССР № 136 от 24 июня 1941 года о задачах органов безопасности в условиях военного времени заложила основы разведывательно-диверсионной работы в тылу противника.

Кадровым резервом для партизанских отрядов и спецгрупп, направляемых по линии органов госбезопасности в тыл противника, стали истребительные батальоны, образованные органами НКВД СССР на основании этих руководящих документов. Задача по организации и руководству их деятельностью, а также деятельностью партизанских отрядов и диверсионных групп возлагалась на четвёртые отделы НКВД-УНКВД.

«Всего за время оккупации во вражеском тылу побывало 235 сотрудников орловского УНКВД, 74 с них остались в партизанских отрядах и в созданном подполье непосредственно в момент занятия территории области частями вермахта», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что все добытые через партизан данные незамедлительно передавались командованию и разведуправлению фронта. Поступавшая информация учитывалась при планировании боевых действий, а по разведанным объектам противника нередко наносились бомбовые и артиллерийские удары.

В ФСБ сообщили, что к числу специфических контрразведывательных задач, выполнявшихся по линии четвёртых отделов территориальных органов безопасности, относились также: фиксация зверств оккупантов по отношению к местному населению и советским военнопленным, а также выявление лиц, сотрудничавших с оккупантами.

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