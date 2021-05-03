Москва, 3 мая 2021, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 апреля: орловские партизаны пустили под откос эшелоны врага.
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3 апреля 1943 года более 100 партизанских отрядов из Орловской области атаковали железную дорогу Брянск — Рославль, взорвали её в 73 местах, пустили под откос четыре вражеских эшелона и разрушили мост через реку Тросна.
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