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Война. Хроника 1941−1945 гг. Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 апреля: орловские партизаны пустили под откос эшелоны врага.

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3 апреля 1943 года более 100 партизанских отрядов из Орловской области атаковали железную дорогу Брянск — Рославль, взорвали её в 73 местах, пустили под откос четыре вражеских эшелона и разрушили мост через реку Тросна.

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Оригинал Война: орловские партизаны пустили под откос эшелоны врага. Радио REGNUM создан 03.04.2020 в 03:00

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