Москва, 22 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру по фактам призывов к организации кибератак на электронную систему голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Генеральная прокуратура РФ

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«Сегодня я направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования», — сказал Пискарёв.

Подстрекатели известны, виновные должны понести заслуженное наказание, заявил парламентарий, отметив, что в российском законодательству предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в ходе подготовки и проведения голосования Россия столкнулась с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, во внутренние дела РФ. Зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сервисы ЦИК, на сервисы электронного голосования (ДЭГ).