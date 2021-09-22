Ухань, Китай, 22 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Китайские вирусологи планировали провести на летучих мышах опыты с коронавирусами, такую заявку они подавали в 2018 году. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Matt Reinbold Летучая мышь

В обнародованных заявках на получение грантов говорится, что исследования планировались с «новыми химерными шипованными белками» коронавируса. Учёные из Уханя предлагали заразить популяцию летучих мышей, чтобы затем привить их от потенциально опасных для человека заболеваний.

Из документов следует, что такие опыты планировались всего за полтора года до того, как у человека впервые выявили заболевание COVID-19.

Кроме того, уханьские учёные просили $14 млн у Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), чтобы провести опыты по созданию вирусов-химер. Такие вирусы более заразны для человека. DARPA отказалось выделять деньги учёным, отмечает издание.

В Уханьском институте вирусологии издание запросило комментарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа экспертов, посетившая Китай, не пришла к однозначному выводу о происхождении вируса SARS-CoV-2. Они заключили, что более вероятен сценарий, при котором вирус сначала распространился между животными, а затем передался человеку. Лабораторное происхождение вируса названо наименее вероятным.

Читайте также: США выделяли деньги на исследование коронавирусов в Китае — Intercept