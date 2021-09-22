Москва, 22 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Москве за последние 10 лет отреставрировано 1578 различных памятников архитектуры. Работа по восстановлению памятников будет продолжена., сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Старинная архитектура

До конца 2021 года реставрационные работы планируется завершить на 100 объектах культурного наследия. В мэрии отмечают, что все старинные постройки, имеющие историческую ценность, реставрируют бережно, стараясь максимально сохранить их облик.

Самые лучшие проекты реставрации памятников архитектуры становятся лауреатами конкурса «Московская реставрация». В 2021 году он пройдет в 11-й раз: реставраторы, архитекторы и мастерские подали более 60 заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на март 2020 года, в Москве было отреставрировано более 1,4 тыс. объектов культурного наследия.

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