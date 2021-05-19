Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве за последние десять лет приведено в порядок 1600 объектов культурного наследия. Об этом 19 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%», — рассказал мэр.

По его словам, в 2021 году отреставрируют около сотни объектов, в том числе ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д. Ф. Новикова — А. Н. Давыдова на Большой Ордынке, Городскую усадьбу Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» открыт Музей транспорта Москвы. Это первая выставка, посвященная истории отечественного автомобиля «Москвич» и выпускавшему эту машину автомобильному заводу имени Ленинского комсомола (АЗЛК), построенному в 1929 году.