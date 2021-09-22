Тверь, 22 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы, губернатора, а также регионального Законодательного собрания подведены на заседании избирательной комиссии Тверской области 21 сентября, сообщили в избиркоме.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

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За период проведения выборов в комиссию поступило 24 обращений, ни одно из них, по решению избиркома, не могло повлиять на результаты выборов. Вместе с тем Территориальной избирательной комиссией Пролетарского района города Твери из-за нарушения порядка подсчета голосов избирателей были признаны недействительными результаты выборов по одному избирательному участку — УИК № 999.

В целом явка на трёхдневное голосование 17−19 сентября составила около 42%%. По единому округу на выборах депутатов Государственной думы РФ «Единая Россия» получила 35,40% голосов, КПРФ — 23,04%, «Справедливая Россия — За правду» — 9,97%, ЛДПР — 9,88%, «Новые люди» набрали 6,61%. В двух одномандатных избирательных округах депутатами избраны кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия»: в округе №179 победила Юлия Саранова — за нее проголосовали 30,91% избирателей, в округе №180 Владимир Васильев, за него отдали голоса 42,14% жителей.

На выборах губернатора Тверской области победил Игорь Руденя, он получил поддержку 52,33% избирателей.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва за партию «Единая Россия» проголосовали 35,43% избирателей, за КПРФ — 21,54%, за ЛДПР — 11, 23%, за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» 11,15%, за «Партию пенсионеров» — 6,01%.