Брюссель, 22 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) планирует реализовать на Украине проекта по развитию малого и среднего бизнеса. Предполагается, что инициатива поспособствует «улучшению и расширению экосистемы поддержки бизнеса».

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Как следует из тендерной документации, на которую ссылается RT, на эти цели ЕК намерена направить €4 млн. В рамках инициативы планируется привлечь группу консультантов, которые смогут предоставить свои услуги местным заинтересованным сторонам. В частности, речь идёт о ведомствах, ответственных за разработку и реализацию политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.

«Проект поможет укрепить основы устойчивой политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе стимулы для цифровизации и «зелёной» трансформации таких предприятий, а также внедрения на них инноваций», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Еврокомиссия заявляла о намерении выделить Украине €1,2 млн для реализации проекта, направленного на улучшение бизнес-климата. Он был нацелен на «улучшение показателей Украины в области делового климата, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок Европейского союза посредством совершенствования национальной инфраструктуры качества».