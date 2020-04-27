Брюссель, 27 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млн для реализации проекта, направленного на улучшение бизнес-климата. Об этом сообщает 27 апреля RT со ссылкой на данные тендера.
Проект называется «Усиление институционального потенциала министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в области национальной инфраструктуры качества (НИК)». Его цель — «улучшить показатели Украины в области делового климата, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок Европейского союза посредством совершенствования НИК».
В проекте могут участвовать только государственные структуры Украины. В рамках его реализации предусмотрено проведение информационной кампании, которая объяснит представителям частного бизнеса Украины преимущества дебюрократизации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС решили помочь странам-партнёрам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Из €3 млрд Украине планируют выделить €1,2 млрд.
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