Брюссель, , 08:24 — REGNUM Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млн для реализации проекта, направленного на улучшение бизнес-климата. Об этом сообщает 27 апреля RT со ссылкой на данные тендера.

Проект называется «Усиление институционального потенциала министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в области национальной инфраструктуры качества (НИК)». Его цель — «улучшить показатели Украины в области делового климата, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок Европейского союза посредством совершенствования НИК».

В проекте могут участвовать только государственные структуры Украины. В рамках его реализации предусмотрено проведение информационной кампании, которая объяснит представителям частного бизнеса Украины преимущества дебюрократизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС решили помочь странам-партнёрам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Из €3 млрд Украине планируют выделить €1,2 млрд.

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