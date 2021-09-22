Магадан, 22 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Магаданской области подвела окончательные итоги выборов в Государственную Думу VIII созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Члены облизбиркома подписали сводную таблицу и протокол по одномандатному округу. Депутатом избран большинством голосов кандидат Антон Басанский («Единая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, избранным депутатом Госдумы по Хабаровскому одномандатному избирательному округу признан Борис Гладких («Единая Россия»), получивший наибольшее число голосов избирателей.

Также избранным депутатом Государственной думы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу признан Павел Симигин («Единая Россия»), получивший наибольшее число голосов.