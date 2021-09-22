Якутск, 22 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Избранным депутатом Государственной думы по одномандатному округу Якутии стал представитель КПРФ, депутат Госсобрания региона Пётр Аммосов. Его уже уведомили об избрании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в центризбиркоме Якутии.

Sakhakprf.ru Депутат Пётр Аммосов

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«Выборы признаны состоявшимися и результаты выборов — действительными. Признано также, что избранным депутатом Государственной думы ФС РФ восьмого созыва становится Аммосов Пётр Револьдович, получивший наибольшее число голосов избирателей», — отметили в ЦИК республики.

Председатель центризбиркома региона Евгений Фёдоров уже известил Петра Аммосова о том, что он теперь — депутат Государственной думы. Об этом он узнал в день своего 55-летия.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу Якутии Пётр Аммосов обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей, за действующего депутата Госдумы, справедливоросса Федота Тумусова — 19,54%, за предпринимателя Василия Николаева (партия «Новые люди») — 15,51%. Остальные кандидаты получили менее 10% голосов.