Якутск, , 05:17 — REGNUM В Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября на основании данных с сайта ЦИК России.

Флаг КПРФ Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

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За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей, за действующего депутата Госдумы, справедливоросса Федота Тумусова — 19,54%, за предпринимателя Василия Николаева (партия «Новые люди») — 15,51%.

Существенно меньшую поддержку получили исполнительный директор ООО «Минеральное промышленное сырьё» Егор Жирков («Зелёные», 6,26%), кандидат от партии «Яблоко» Анатолий Наговицын (5,72%), депутат Госдумы Гаврил Парахин (ЛДПР, 3,89%), гендиректор «Водоканала» Якутска Анатолий Кырджагасов («Гражданская платформа», 2,67%) и замдиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексей Лаптев («Родина», 1,64%).

Явка на выборы в Госдуму РФ в Якутии составила 47,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ проходили в России 17−19 сентября. По их итогам будет сформирован восьмой созыв федерального законодательного органа.