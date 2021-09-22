Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия в ночь на 22 сентября в ходе многочасового заседания подвела окончательные итоги выборов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва, избранного на пять лет, до осени 2026 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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По результатам голосования и распределения мандатов Горизбиркомом партия «Единая Россия» в Заксобрании VII созыва получила 11 депутатских мест по партийным спискам и 18 мест по одномандатным округам. Итого у единороссов будет 29 мандатов, тогда как в Заксобрании VI созыва их было 36.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) получила пять мест по партийным спискам и два места по одномандатным округам. Тем самым КПРФ более чем в два раза упрочила своё представительство в Заксобрании, заняв семь мест, тогда как по итогам выборов 2016 года их было всего три.

Партия «Справедливая Россия — За правду» получила три места по партийным спискам и два места по одномандатным округам, итого пять мест, также улучшив результат «СР» пятилетней давности, где у нее в общей сложности было только три мандата.

ЛДПР не может похвастаться тем же самым: партия Жириновского, как и в прошлом созыве, остаётся с тремя мандатами в Заксобрании, два из которых получены при голосовании по партспискам, а один выигран в территориальном округе.

Точно такой же результат получили новички Заксобрания, представители партии «Новые люди» — у них будет три депутатских кресла, два из которых завоеваны в борьбе партий, а одно — по территориальному округу.

Замыкает список партий, прошедших в новое Заксобрание, партия «Яблоко», получившая два мандата по партспискам и сохранившая прежний уровень своего представительства в Мариинском дворце.

Единственным самовыдвиженцем, избранным в Заксобрание VII созыва по территориальному округу, оказалась дочь спикера прежнего состава городского парламента и лидера петербургских единороссов Марина Лыбанева, которая после победы на выборах решила вернуть себе девичью фамилию Макарова.

Таким образом, как и в прошлом созыве, в новом составе петербургского парламента представлено шесть партий, только вместо проигравшей городские выборы «Партии роста» теперь будет работать фракция «Новых людей».