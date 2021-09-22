Хабаровск, 22 сентября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Избирком Хабаровского края утвердил результаты выборов в Государственную думу VIII созыва по избирательным округам №69 и №70, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выборы признаны состоявшимися, результаты выборов действительными.

Избранным депутатом Госдумы по Хабаровскому одномандатному избирательному округу признан Борис Гладких («Единая Россия»), получивший наибольшее число голосов избирателей.

Также избранным депутатом Государственной думы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу признан Павел Симигин («Единая Россия»), получивший наибольшее число голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 2,5 млн человек проголосовали на Дальнем Востоке на прошедших 17−19 сентября выборах депутатов Государственной думы РФ.