Москва, 21 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Появление новой партии в Госдуме является большим шагом вперёд для российской политической системы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

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«У нас пятая партия отличается не тем, что они 5% взяли, или 6% взяли. А оказывается, что у нас есть либералы, с которыми можно не воевать, а сотрудничать», — заявил Журавлев.

По его словам, в Госдуме появилась партия, которая обозначает интерес строго определённой социальной группы и продвигает соответствующую повестку — что, например, проявляется в идее заменить единым оборотным налогом НДС, налог на прибыль и страховые взносы.

«Это большой шаг вперёд для политической системы. У нас всё время идёт разделение на партию власти и всех остальных. А в действительности это не так», — указал он.