Москва, 21 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В политической жизни России по-прежнему сохраняет силу так называемый «Крымский консенсус». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Павел Данилин

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«Мы наблюдали на этих выборах не просто обеспечение стабильности, но ещё тот факт, что Крымский консенсус никуда не делся», — заявил Данилин.

«Мерилом нашей политики до сих пор является Владимир Владимирович Путин. Всё, что творилось на выборах, все предложения, которые делала партия — это были предложения, которые концентрировались вокруг Путина и его политического образа, политического предложения», — указал он.

По его мнению, характерно и то, что партии не выступают против президента.

«Ни одна партия, даже КПРФ, не выступали против Владимира Владимировича Путина. Она против правительства, против «Единой России», но не против Путина», — подчеркнул политолог.