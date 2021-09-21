Симферополь, 21 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Жители Крыма совершенно не нуждаются в оценке их участия в выборах в Госдуму со стороны турецкого МИД, написал 21 сентября спикер крымского парламента Владимир Константинов в Facebook.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Комментируя заявление пресс-секретарь турецкого МИД Танжу Бильгича о том, что Анкара продолжает поддерживать «территориальную целостность Украины» и не признаёт итогов выборов в Госдуму на территории Крыма, Константинов написал:

«Что по этому поводу думают крымчане? Да плевать мы хотели на Танжу Бильгича, на МИД, который он представляет, да и на всю Турцию, если уж на то пошло. Это наш выбор, и пусть все эти комментаторы идут куда подальше. Мы выбрали Россию, вернулись домой, о чём мечтало несколько поколений крымчан».

Он напомнил Анкаре о попытке военного переворота в Турции в 2016 году, «когда [турецкий] президент [Реджеп Тайип] Эрдоган уцелел во многом благодаря поддержке со стороны президента России Владимира Путина». Те события турецкие власти расценивают как попытку военного переворота, «а события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом не признают».

Константинов указал на то, что нынешняя власть на Украине нелегитимна, поскольку была захвачена в ходе переворота. Он напомнил Анкаре «старую британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живёшь в стеклянном доме».