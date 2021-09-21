Сыктывкар, 21 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба поздравил с победой на думских выборах Олега Михайлова, с которым у него в апреле 2021 года случился конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Михайлов

«По одномандатному избирательному округу депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации большинством голосов избран Михайлов Олег Алексеевич. Поздравляю Олега Алексеевича с избранием и желаю ему плодотворной работы на благо жителей республики Коми и, конечно же, оправдать то доверие, которые было оказано ему жителями республики», — заявил Уйба в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Напомним, в апреле 2021 года депутат Заксобрания Коми Олег Михайлов (КПРФ) обнародовал аудиозапись, на которой глава республики, используя нецензурную лексику, предлагает Михайлову выяснить отношения. Поводом для резких высказываний стало выступление депутата, в ходе которого он раскритиковал работу правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшихся выборах Олег Михайлов набрал более 32% голосов избирателей.