Сыктывкар, , 12:41 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба обругал матом депутата Госсовета Олега Михайлова после того, как народный избранник выступил с резкой критикой в его адрес на заседании республиканского заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем выступлении Михайлов обвинил главу республики в использовании административного ресурса на выборах, при этом заявив, что Уйба «повел себя как законченный трус, подобрав в соперники откровенных спойлеров». Завершить выступление Михайлову не удалось — его микрофон был отключен.

По словам Михайлова, в перерыве Уйба, используя нецензурную лексику, обрушился на него с угрозами. Аудиозапись диалога депутат опубликовал в сети.

В правительстве республики подлинность записи косвенно подтвердили, заявив, что глава Коми разговаривал с депутатом на одном языке.

«За пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает», — говорится в сообщении ведомства.