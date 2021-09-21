Москва, 21 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Частично ухудшение результатов выборов для ЛДПР, «Справедливой России» и некоторых других партий объясняется возрастом их лидеров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил политтехнолог Григорий Казанков на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Казанков

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«Посмотрим, что будет с Партией пенсионеров. Я думаю, что она получила достаточно скромные результаты по той же причине, по которой скромные результаты получили ЛДПР, «Справедливая Россия» и не получила ожидаемо высокий результат КПРФ», — заявил Казанков.

«Не очень готов наш избиратель голосовать за партии, которые представляют политики, которым под 70, либо за 70», — указал он.

По его мнению, например, фигура Зюганова «отняла существенную часть голосов от КПРФ».

«Не то чтоб он там чем-то плохо. Просто ему много лет, и это очень сильно заметно», — отметил политолог.

«Впервые, наверное, так сильно стало заметно, особенно когда начались дебаты… В целом очевидно, что человеку много лет, он совсем уже устал, и это не добавляет популярности», — подчеркнул он.