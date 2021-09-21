Москва, 21 сентября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. После выборов в сентябре 2021 года в обществе изменится отношение к малым партиям в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил политтехнолог Григорий Казанков на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Казанков

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"После этой кампании мы по-другому должны относиться к самому термину «малые партии». Результаты ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» очень близки в рамках к статистической погрешности. И это значит, что как минимум один серьёзный на ближайшие годы, в течение одного-двух электоральных циклов — не знаю, надолго или ненадолго», — заявил Казанков.

«Один серьёзный конкурент у ЛДПР и «Справедливой России» появился. Тем более с учётом того, что есть тренд у ЛДПР на снижение поддержки — можно долго рассуждать, с чем это связано, но я думаю, сейчас это будет работать в ближайшие годы», — подчеркнул он.