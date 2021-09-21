Москва, , 18:02 — REGNUM Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента восьмого созыва.

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От «Единой России» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг; от ЛДПР Василий Власов; от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Планируется, что рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы Госдумы восьмого созыва.

Предполагается, что рабочая группа также утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной думы, сообщает сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России состоялись выборы в Госдуму, в нижнюю палату парламента прошли представители семь партий.

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