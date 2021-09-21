Москва, , 15:03 — REGNUM Правительству РФ необходимо в короткие сроки выстроить работу с обновлённым составом Государственной думы РФ, сообщил 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновлённым корпусом депутатов Госдумы, законодательных собраний и с главами регионов», — заявил Мишустин.

Он уточнил, что такая задача стоит как перед подразделениями министерств и ведомств, так и перед вице-премьерами и перед правительством в целом.

Мишустин отметил, что избранные депутаты и главы регионов будут выполнять обязательства и обещания, которые даны людям.