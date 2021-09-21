Воронеж, 21 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 87, 88 и 89 подведены на заседании избирательной комиссии Воронежской области 21 сентября, сообщили в облизбиркоме.

Иван Шилов, ИА REGNUM Выборы

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Итоговая явка на трёхдневное голосование в Воронежской области составила 53,86% (в 2016 году — 53,76%), в Воронеже проголосовали 33,80% внесенных в списки избирателей. По единому избирательному округу утверждены следующие результаты: «Единая Россия» — 55,89%; КПРФ — 19,51%; ЛДПР — 6,05%; «Справедливая Россия — За правду» — 5,21%; «Новый люди» — 5,07%; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1,64%; «Родина» — 1,61%; «Коммунисты России» — 1,00%; «Яблоко» — 0,64%; «Зеленые» — 0,62%; «Российская партия свободы и справедливости» — 0,53%; «Зеленая альтернатива» — 0,43%; «Партия роста» — 0,20%; «Гражданская платформа» — 0,09%.

По четырем одномандатным округам, образованным на территории Воронежской области, большинство голосов избирателей получили кандидаты от партии «Единая Россия»: по Воронежскому одномандатному избирательному округу № 87 победил Аркадий Пономарев — 48,83%; по Правобережному одномандатному избирательному округу № 88 Сергей Чижов — 53,14%; по Аннинскому одномандатному избирательному округу № 89 — Андрей Марков — 46,82%; по Павловскому одномандатному избирательному округу № 90 — Алексей Гордеев — 72,01%.

Также на заседании было признано, что нарушений, ставящих под сомнение достоверность определения волеизъявления участников голосования, не выявлено. В результате избирательная комиссия Воронежской области признала выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 87, 88 и 89 состоявшимися, а их результаты — действительными.