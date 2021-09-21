Белгород, 21 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской области признаны состоявшимися, законными и действительными, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в региональном избиркоме.

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Обработано 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. По словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Лазарева, впервые на территории региона прошли совмещённые федеральные и региональные выборы, 100% УИК были обеспечены видеонаблюдением. В списки избирателей внесли 1 224 742 жителя региона, проголосовало 724 020 человек, что составило 59,04% от общего числа.

Избранным депутатом по Белгородскому одномандатному избирательному округу №75 стал Валерий Скруг («Единая Россия»), получивший 47,61% голосов, по Старооскольскому округу №76 — Андрей Скоч («Единая Россия») с результатом 63,90%.

В досрочных выборах губернатора Белгородской области приняли участие 718 843 избирателей, что составляет 58,57% от числа избирателей, внесённых в списки на момент окончания голосования. За Вячеслава Гладкова подано 566 353 голоса или 78,79%, он признан избранным главой региона.

В течение 17 — 19 сентября в Белгородской области работали 1 243 постоянных участка.