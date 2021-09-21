Москва, 21 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В конце ноября члены Совфеда готовы представить подробный доклад о попытках влияния извне на избирательные кампании в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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«Там же мы планировали обнародовать соответствующие рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода угрозам», — уточнил Климов.

В целом, по его мнению, российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах.