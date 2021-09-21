Москва, 21 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Законопроект о федеральном бюджете одобрен на заседании правительства РФ, сообщает 21 сентября телеграм-канал правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

«Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесён в Государственную думу до 1 октября», — рассказали в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы предусмотрен поэтапный рост расходов на выполнение обязательств перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.