Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ленинградской области на своем заседании 21 сентября утвердила результаты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва по одномандатным избирательным округам Ленинградской области. Принципиальных изменений в послевыборном раскладе не произошло: во всех трёх территориальных округах победили кандидаты-единороссы, а по единому избирательному округу больше всех голосов набрала партия «Единая Россия».

Карта Ленинградской области

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«Выборы признаны состоявшимися, их результаты — действительными», — отметили в Леноблизбиркоме.

Во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111 депутатом Госдумы избрана Светлана Журова («Единая Россия»), за нее проголосовало 43,2% избирателей этого округа, пришедших на выборы 17−19 сентября. Активность избирателей в округе составила 40,57%.

В Кингисеппском одномандатном избирательном округе № 112 депутатом Госдумы избран Сергей Яхнюк («Единая Россия»), за него проголосовало 39,81% избирателей. Активность избирателей в округе составила 44,76%.

В Волховском одномандатном избирательном округе № 113 в нижнюю палату российского парламента избран Сергей Петров («Единая Россия»), за него проголосовало 40,85% участников голосования. Активность избирателей в округе составила 45,05%.

Журова, Яхнюк и Петров уже были депутатами Госдумы VII созыва и своей новой победой подтвердили доверие у избирателей Ленобласти.

В голосовании по партийным спискам большинство в Ленобласти получил федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» — за него отдали голоса 43,08% избирателей региона. За КПРФ проголосовало 18,41%, за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9,76%, за ЛДПР — 8,34%, за партию «Новые люди» — 6,59%.

Партии, не преодолевшие 5%-процентный барьер при голосовании в Ленинградской области: партия «Пенсионеры за социальную справедливость» — 3,04%, «Яблоко» — 1,81%, «Коммунисты России» — 1,49%, «Родина» — 1,02%, «Зеленые» — 0,94%, Партия свободы и справедливости — 0,82%, «Зеленая альтернатива» — 0,79%, партия Роста — 0,68%, «Гражданская платформа» — 0,19%.