Москва, 21 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Информационная работа, которая велась на протяжении всей избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва, была выполнена на самом высоком уровне. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Информационную работу, мне кажется, можно из пяти баллов оценить на твердую «пятёрку», потому что соцсети — и до, и во время, и после [голосования], фотографии, видео, комментарии — всё было представлено: как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки», — пояснила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что «всё было прозрачно и открыто».

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Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что представители СМИ сработали профессионально и непредвзято, все можно было сфотографировать и заснять. Также, по её словам, на высоком уровне была организована борьба с фейками и информационными вбросами.

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Что касается голосования за рубежом, то в каждой стране и на каждом избирательном участке этот процесс, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, проходил в свой период, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Одновременно состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.