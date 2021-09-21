В МИД РФ высоко оценили информационное сопровождение выборов в Госдуму
Москва, 21 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Информационная работа, которая велась на протяжении всей избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва, была выполнена на самом высоком уровне. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что «всё было прозрачно и открыто».
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Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что представители СМИ сработали профессионально и непредвзято, все можно было сфотографировать и заснять. Также, по её словам, на высоком уровне была организована борьба с фейками и информационными вбросами.
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Что касается голосования за рубежом, то в каждой стране и на каждом избирательном участке этот процесс, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, проходил в свой период, подчеркнула Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Одновременно состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.