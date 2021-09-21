Брест, Белоруссия, 21 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. МВД Белоруссии до сих пор не приняло мер в отношении подростков, устроивших в Бресте «покатушки» на мемориале у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Нет сведений и о том, что родители этих детей привлечены к установленной законом ответственности. Скандальную ситуацию обсудили брестский блогер Юрий Уваров и Пётр Пицко — местный координатор шествия «Бессмертного полка» и автор видеосюжета об устроенной подростками акции вандализма.

Андрей Грук ИА Красная Весна Холмские ворота. Брестская крепость, Брест, Белоруссия

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Уваров опубликовал интервью с Пицко на своём YouTube-канале под названием «Продукты воспитания Тихановской и Латушко. Дети катаются по памятнику». В беседе Пицко сообщил, что не считает действующее в Белоруссии законодательство слишком мягким, и проблема, по его мнению, в другом — в реакции общественности на такие инциденты и провалах в воспитании подрастающего поколения.

Пицко рассказал о неэффективности работы чиновников в работе по воспитанию детей и молодёжи, упомянув о ликвидации чиновниками ряда патриотических инициатив общественности, подменённых формалистскими мероприятиями «для галочки». Он также рассказал об идейном и моральном разложении высокопоставленного брестского бюрократа из «идеологической вертикали», озабоченного тем, как красноармейцы «драпали» в 1941 году, а также «изнасилованными немками».

«У нас всё время стараются проблему замаскировать. Закидали — и всё вроде бы «красиво», «хорошо». Это же неправильно! Если мы не видим чего-то — это же не значит, что этого нет. Ветра же мы не видим, правильно? Но он есть. А у нас — «ну, не видно — и всё хорошо», — сказал Пицко, отвечая на вопрос Уварова.

Брестский активист констатировал: «Сейчас эта пороховая бочка всё больше и больше готовится к взрыву. Этому поколению водить тепловозы, работать на атомной электростанции. И нам с вами, Юрий Константинович, жить в этой стране, которая с каждым днём всё больше и больше превращается в зверинец. И через 10 лет в этом зверинце уже будет всё равно, кто будет руководить — Лукашенко, Тихановская. Вы можете воскресить Машерова — ничего не будет, одна пустыня. Как этого не понимают?».

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