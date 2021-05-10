Брест, Белоруссия, , 01:24 — REGNUM День Победы в Брестской крепости-герое отметили участники мероприятий, посвящённых 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в них был преимущественно стихийным, сообщил ИА REGNUM местный активист движения «Бессмертный полк» Пётр Пицко.

По его оценке, «шествие не вышло за пределы Брестской крепости» и в целом праздник удался. В нём приняли участие «не более 350 человек с портретами участников Великой Отечественной войны», что сопоставимо с численностью участников шествия «Бессмертного полка» в 2014 году.

Георгиевские ленточки — только такая символика «Бессмертного полка» использовалась 9 мая 2021 года в Бресте. Участники празднования Дня Победы использовали Красное Знамя Победы. Также использовалась государственная символика Белоруссии.

Пицко отметил, что в официальных анонсах не указывалось мероприятий, посвящённых непосредственно Дню Победы — только лишь «мероприятия, посвящённые государственному гербу и флагу». В утренней телепередаче местного телевидения руководитель местного отделения пропрезидентской молодёжной организации сообщил, что планируется некое мероприятие, посвящённое Дню Победы, однако на официальный анонс мероприятий от местных властей это никак не повлияло.

Читайте на эту тему: «Не наша война»: вместо Дня Победы в Белоруссии будет день госсимволики

Поэтому, сообщил Пицко, «народ сам стихийно шёл в Брестскую крепость — группами по 20−30 человек». Негативное воздействие на массовость чествования Дня Победы оказали запреты чиновников и распространяемые прозападной националистической оппозицией («змагарами») слухи о возможных провокациях.

Пицко отметил, что по факту националисты не устроили ни одной провокации. Тем не менее, численность участников празднования 9 мая оказалась гораздо ниже, чем в «доковидные» годы.

Читайте на эту тему: «Бессмертный полк» в Белоруссии снова будет запрещен?