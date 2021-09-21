Минск, 21 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. С 1 октября Белорусский госмонополист «Белтелеком» повышает тарифы на услуги доступа в сеть Интернет. Об этом он проинформировал в сообщении, опубликованном на своём сайте.

(сс) Sgt. Gemma Iglesias Интернет

«Стоимость увеличится в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», — сказано в кратком комментарии.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, госкомпания «Белтелеком» монопольно распоряжается шлюзом внешнего доступа к глобальной сети. Госмонополист продаёт свои услуги всем Интернет-провайдером Белоруссии и блокирует доступ к оппозиционным сайтам.

Также читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии